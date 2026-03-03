Мировые цены на дизель взлетели до уровней 2022 года

Газойль подорожал до максимума с ноября 2022 года

Фьючерс на газойль с поставкой в марте превысил 1050 долларов за метрическую тонну впервые с ноября 2022 года. Стоимость инструмента, отражающего мировые цены на этот вид дизеля, взлетела 3 марта более чем на 15 процентов на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Исторический максимум стоимости газойля был достигнут 9 марта 2022 года, когда цена составила 1665 долларов за метрическую тонну. 11 августа 2008-го она достигала 1347 долларов.

Цены на нефть также штурмуют многолетние максимумы, превысив 3 марта 84 доллара за баррель. Они идут вверх на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходят большие объемы углеводородов, направляющиеся преимущественно азиатским покупателям, в том числе Китаю.

Крупнейшая нефтяная компания в мире Saudi Aramco, эвакуировавшая накануне сотрудников с буровых в пустыне, уже задумалась об альтернативных маршрутах поставок сырья. Сейчас на берегу Оманского залива в ОАЭ горит крупнейшая в мире нефтяная база.