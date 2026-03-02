Крупнейшая нефтяная компания мира эвакуировала работников из-за беспилотников

РИА Новости: Saudi Aramco эвакуирует работников после удара иранского БПЛА

Крупнейшая нефтедобывающая компания мира, саудовская Saudi Aramco, после атаки иранского БПЛА эвакуирует работников, которые занимаются бурением, а также отправляет на удаленку в том числе административных сотрудников. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, отозваны не только работники атакованного производственного комплекса, но и занятые на дальних буровых установках, расположенных в пустыне.

Как стало известно в понедельник, 2 марта, пожар начался на НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре после падения обломков беспилотника.

В другой ближневосточной стране — Катаре — после ракетной атаки Ирана решили остановить добычу СПГ, что сразу же взвинтило цены на газ в Европе.