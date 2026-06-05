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21:37, 5 июня 2026Бывший СССР

Буданов отправится в Польшу из-за вызвавшего скандал решения Зеленского

Onet: Буданов приедет в Польшу объясняться за чествование деятелей УПА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danylo Antoniuk / Globallookpress.com

Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отправится в Польшу для обсуждения решения украинского президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает издание Onet.

По его данным, Буданов встретится в Варшаве с главой Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчином Пшидачем. «Тема переговоров — присвоение украинскому подразделению обозначения "имени героев УПА", что вызвало негодование польских властей», — сказано в материале.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».

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