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21:54, 5 июня 2026Мир

В США прокомментировали выступление Путина

Журналист Хелали: Речь Путина на ПМЭФ демонстрирует стремление к нормализации с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) демонстрирует стремление Москвы к нормализации отношений с США. Такое мнение высказал американский журналист Кристофер Хелали в разговоре с РИА Новости.

«Очевидно, что русские хотят продолжать сотрудничать со своими американскими партнерами и попытаться положить конец ненормальным отношениям, существовавшим со времен президентства [экс-главы США Джо] Байдена», — сказал он.

По словам журналиста, речь Путина свидетельствует о намерении России добиваться своих целей путем дипломатии и диалога.

Ранее российский лидер похвалил американского коллегу Дональда Трампа, назвав его опытным политиком. Он отметил, что на главу Белого дома вряд ли кто-то может оказать влияние в ситуации с Ираном.

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