Путин похвалил Трампа на ПМЭФ

Путин: Трамп является опытным политиком, вряд ли кто-то повлияет на него в вопросе Ирана

Президент США Дональд Трамп является опытным политиком, на которого вряд ли кто-то может оказать влияние в ситуации с Ираном. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Трамп — опытный политик, на него вряд ли кто-то может оказать влияние в вопросе Ирана», — ответил глава государства на вопрос о том, мог ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввести главу Белого дома в заблуждение.

Также Путин подчеркнул, что Россия не поставляла Ирану никаких вооружений. Он добавил, что сам иранские власти не просили Москву о подобных поставках.

Ранее Путин сообщил, что предложение России Соединенным Штатам по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе. Он добавил, что у российской стороны нет данных о якобы готовности Исламской Республики создать ядерное оружие.