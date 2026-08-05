Аналитик Латышев: У Зеленского был хитрый план насчет Ирана и ЗРК Patriot

Удар военных Украины по судну Ирана и дальнейшее развитие событий с извинениями Киева может быть не чем иным, как «хитрым планом» президента Владимира Зеленского. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил журналист-международник и историк Сергей Латышев.

Аналитик объяснил, что атака Киева произошла за три дня до поездки Зеленского в США, где тот рассчитывал на помощь Вашингтона в плане техники и боеприпасов. Также ему было необходимо встретиться там с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху, который тоже приехал в Белый дом.

По мнению Латышева, сейчас зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, желаемые для Зеленского, важны как США, так и Израилю. По этой причине президент Украины якобы мог пойти на очередную сделку, ради ЗРК организовав реальную блокаду Ирана в Каспийском море.

Аналитик также уточнил, что по морю там сейчас проходит свыше 30 процентов внешней торговли Ирана, благодаря которой он выживает в условиях американской блокады в Аравийском море. Таким образом, специалист назвал Каспийское море «дорогой жизни» Тегерана, что хотел расстроить Зеленский ради новой техники для Украины.

Тем не менее «хитрый план» Зеленского не сработал, подчеркивает аналитик. Украинский президент лишь «сел в лужу», не встретившись с премьером Израиля и оставшись лишь во враждебных отношениях с такой «решительной страной», как Иран. Второй раз Киев точно ждет расплата, заключил собеседник «Царьграда».

25 июля украинские военные ударили по судну Ирана в Каспийском море. Тогда корабль был поврежден, также произошел взрыв. В итоге несколько моряков пострадали. Тегеран вскоре после этого был готов нанести удар по трем украинским объектам, но после того как Киев принес извинения, отменил эту атаку, заявил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи.