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12:44, 5 августа 2026Путешествия

Стало известно о возможном самоубийстве найденного бездыханным в Черногории россиянина

Джаз-музыкант Соломатин мог закончить жизнь самоубийством в Черногории
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

Российский джаз-музыкант Георгий Соломатин, который был найден бездыханным в Черногории, мог закончить жизнь самоубийством. О возможных обстоятельствах случившего стало известно Telegram-каналу Shot.

Уточняется, что 31 июля 21-летний россиянин из Санкт-Петербурга сказал родным, что отправился из города Бара в Будву на концерт группы «Мумий Тролль». После этого музыкант перестал выходить на связь. Его искали около тысячи волонтеров.

Известно, что семья Соломатина переехала в Черногорию 10 лет назад. Его отец работает в автосервисе, а мать является дизайнером.

Ранее сообщалось, что Соломатина нашли бездыханным. Во время поисков проверялась версия о том, что россиянин мог попасть в общину с признаками секты, члены которой заманивают молодежь под видом музыкальных квартирников.

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