Газ в Европе подорожал до максимальных отметок

ICE: Стоимость газа в Европе превысила 500 долларов за тысячу кубометров

В Европе произошел резкий скачок стоимости газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Оказалось, что после того, как Катар остановил производство сжиженного природного газа (СПГ), апрельский фьючерс данного энергоносителя подорожал до 515 долларов за кубический метр. Это стало максимальным значением с января.

Ранее сообщалось, что QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов на принадлежащих ей объектах после ракетной атаки на завод в Рас-Лаффане.

После начала операции США и Израиля против Ирана стоимость природного газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах резко пошла вверх. Так, в начале торгов фьючерсы поднимались в цене почти на 28 процентов. Зафиксированный скачок оказался самым сильным с августа 2023 года.

МИД России предупредил, что возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном чревато прекращением экспорта углеводородов из Персидского залива, а значит, серьезным дисбалансом на мировых рынках нефти и сжиженного природного газа.