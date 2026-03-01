Россия предупредила о последствиях перекрытия Ормузского пролива

МИД России назвал перекрытие Ормузского пролива угрозой поставкам нефти и газа

Возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к прекращению экспорта углеводородов из Персидского залива и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в заявлении МИД России по ситуации вокруг Ирана, опубликованном на сайте ведомства.

Москва призывает к срочной деэскалации, прекращению боевых действий и возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем.

Также отмечается, что известие об уходе из жизни в результате бомбардировки верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи было воспринято с «возмущением и глубоким сожалением». Россия, подчеркивают в МИДе, решительно осуждает практику охоты на лидеров суверенных государств, потому что она противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право.

Через Ормузский пролив проходит 20 процентов мирового экспорта нефти и 30 процентов экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Возможная остановка судоходства в регионе обрушит объем предложения на мировом рынке углеводородов и приведет к резкому росту стоимости партий.

Вместе с тем, Иран тоже поставляет нефть по этому маршруту, так что страна понесет ущерб наряду с остальными государствами региона.

Накануне, в первый день операций Израиля и США, Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил сообщение о перекрытии Ормузского пролива. Однако в воскресенье, 1 марта, официальные лица опровергли эту информацию, сообщив, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными. Тем не менее один из рискнувших танкеров уже попал под обстрел и начал тонуть.