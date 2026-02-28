Иран перекрыл Ормузский пролив

Reuters: КСИР Ирана отдал приказ перекрыть Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. Об этом сообщает Reuters.

«Суда получают сообщения на УКВ-частоте от КСИР Ирана, в которых говорится, что "ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив"», — сказано в сообщении.

Также иранское агентство Fars со ссылкой на данные международных систем мониторинга морских судов сообщило о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

