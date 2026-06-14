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21:25, 14 июня 2026Мир

На Западе обеспокоились вовлечением НАТО в конфликт на Украине

Дизен: Вовлечение НАТО в украинский конфликт приведет к катастрофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Участие Североатлантического альянса в конфликте на Украине приведет к катастрофическим последствиям. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

По его словам, западные лидеры одержимы желанием уничтожить крупнейшую в мире ядерную державу, которая борется за свое существование.

«Нас должно беспокоить то, что они настолько вовлеклись в нападения на Россию и при этом продолжают делать вид, будто стороны конфликта — это только Россия и Украина», — предостерег Дизен.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что «очень внимательно изучил разведданные» и пришел к выводу, что Россия не ищет конфликта с альянсом. Таким образом он ответил на вопросы о перспективах использования РФ военной силы против государств Балтии.

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