В НАТО сделали признание о конфликте с Россией

Глава сил НАТО в Европе Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с альянсом

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с НАТО. Он высказался об этом на аэрокосмической выставке ILA 2026 в Берлине.

Таким образом он ответил на вопросы о перспективах использования Россией военной силы против стран Балтии.

«Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — признался он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Прибалтике не грозит нападение со стороны России. Он отметил, что РФ не имеет смысла нападать на страны Североатлантического альянса, чтобы проверить, работает ли пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.