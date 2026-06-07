Стубб прокомментировал возможную угрозу нападения России на Прибалтику

Президент Финляндии Стубб: Странам Балтии не грозит нападение со стороны России

Прибалтике не грозит нападение со стороны России. Так возможную угрозу прокомментировал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ) президент Финляндии Александр Стубб.

Лидер североевропейской страны отметил, что России не имеет смысла нападать на страны Североатлантического альянса, чтобы проверить, работает ли пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.

«Нет», — ответил Стубб на вопрос о том, верит ли он в вероятность нападения России на граничащие с ней страны Балтии.

Ранее Финляндия пообещала сбивать украинские дроны. Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что вблизи с финской границей расположены российские стратегические объекты, в связи с этим нельзя исключать попадание беспилотников в воздушное пространство Финляндии.