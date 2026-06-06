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22:09, 6 июня 2026Мир

Финляндия пообещала сбивать украинские дроны

Хяккянен заявил о готовности сбивать залетевшие в воздушное пространство Финляндии БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антти Хяккянен

Антти Хяккянен. Фото: NTB / Fredrik Varfjell / Reuters

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна всегда должна быть готова сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство беспилотники, сообщает ERR.

Он отметил, что вблизи с финской границей расположены российские стратегические объекты, в связи с этим нельзя исключать попадание украинских дронов в воздушное пространство Финляндии.

«Мы готовимся прежде всего к тому, что если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного из Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы», — сказал он.

Ранее Хяккянен заявил, что страна была готова сбить дроны ВСУ, летевшие в направлении Санкт-Петербурга. По его словам, разведывательные службы Финляндии смогли заранее выяснить детали готовящейся атаки, благодаря чему была выработана стратегия на случай, если беспилотники залетят на территорию страны.

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