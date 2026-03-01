Подвергшийся атаке Ирана танкер начал тонуть

Irib: В Омане нефтяной танкер под флагом Палау начал тонуть

Нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Республики Палау, начал тонуть в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское издание Irib в своем Telegram-канале.

«Конец злополучного нефтяного танкера, который был атакован при попытке незаконного прохода через Ормузский пролив и тонет», — говорится в сообщении издания.

Накануне стало известно, что Skylight подвергся нападению примерно в пяти морских милях (9,26 километра) от оманского острова Мусандам. В результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.

До этого в Иране объявили о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив. «С сегодняшнего дня ни один американский корабль не имеет права заходить в Персидский залив», — сообщил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи.