Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 1 марта 2026Мир

Танкер подвергся атаке в Омане

В Омане атакован нефтяной танкер под флагом Палау
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marco Bello / Reuters

Нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Палау, подвергся нападению примерно в пяти морских милях (9,26 километра) от оманского острова Мусандам. Об этом сообщил Центр морской безопасности Омана, передает Reuters.

В результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.

Ранее в Иране заявили о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив. «С сегодняшнего дня ни один американский корабль не имеет права заходить в Персидский залив», — сообщил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи.

В субботу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив

    Момент объявления о кончине аятоллы Хаменеи попал на видео

    Россиянам назвали главные составляющие качественного дневного сна в неподходящих условиях

    Возможность снятия санкций с России из-за ситуации в Иране оценили

    Танкер подвергся атаке в Омане

    Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке

    Порт в Омане подвергся удару беспилотников

    Названо лучшее время для душа

    На Украине задумали решить проблему с мобилизацией за счет привлечения иностранцев

    Российские туристы поделились подробностями о прошедшей под звуки работы ПВО ночи в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok