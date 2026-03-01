Танкер подвергся атаке в Омане

В Омане атакован нефтяной танкер под флагом Палау

Нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Палау, подвергся нападению примерно в пяти морских милях (9,26 километра) от оманского острова Мусандам. Об этом сообщил Центр морской безопасности Омана, передает Reuters.

В результате атаки четыре человека получили ранения, экипаж эвакуирован.

Ранее в Иране заявили о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив. «С сегодняшнего дня ни один американский корабль не имеет права заходить в Персидский залив», — сообщил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи.

В субботу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.