12:08, 1 марта 2026Мир

Стало известно об открытии Ормузского пролива для танкеров

Резаи: Ормузский пролив остается открытым для нефтяных танкеров
Майя Назарова

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Ормузский пролив остается открытым для нефтяных танкеров. Об этом стало известно Financial Times от бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и секретаря Совета по определению политической целесообразности генерала Мохсена Резаи, передает РИА Новости.

Он разъяснил, что правительство позволит судам осуществлять транзит через этот стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, «до дальнейшего уведомления».

Однако Резаи предупредил, что американские вооруженные силы и военнослужащие являются законными целями для иранских ударов.

Накануне КСИР Ирана отдал приказ перекрыть Ормузский пролив.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

