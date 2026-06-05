Премьер Польши изменил мнение о Зеленском

Премьер Польши Туск поддержал предложение Навроцкого лишить Зеленского ордена

Премьер-министр Польши Дональд Туск изменил свое мнение и поддержал польского президента Кароля Навроцкого, предложившего лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом сообщает RMF24.

«После досадного решения президента Зеленского я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Никто не разделит польское общество, когда речь идет о прошлом и истории. Украинская сторона сама навлекла на себя эту проблему, так пусть теперь ищет решение», — сказал он.

Так политик отреагировал на решение Зеленского присвоить подразделению украинских ССО имя «Героев УПА» (организация признана в России экстремистской и запрещена). Туск подчеркнул, что не может понять, как украинцы могут чтить тех, кто лишал жизни поляков — «их ближайших союзников». Он также предупредил, что если это продолжится, то отношения Варшавы и Киева будут определяться «не сочувствием, а жестким бизнесом».

До этого Туск предлагал «не впадать в истерику» из-за скандального решения Зеленского и помнить об общих целях Польши и Украины. За это его раскритиковал помощник Навроцкого Марчин Пшидач.