Кнайсль восхитилась словами Путина

Слова президента РФ Владимира Путина об экономике во время его речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) являются умным ходом. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает РИА Новости.
Она отметила, что российский лидер отреагировал на заявления о экономике России в мировых СМИ. «Он сделал умный ход и ответил, что российская экономика сейчас достигла того уровня, в котором страны ЕС живут последние годы», — сказала она.
Ранее Владимир Путин заявил, что никаких угроз российской экономике нет ни в настоящее время, ни в ближайшей перспективе.
До этого экс-глава МИД Австрии рассказала о ценном качестве Путина. Кнайсль заявила, что Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладают чувством юмора и интеллектом.