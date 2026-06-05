Кнайсль восхитилась словами Путина

Экс-министр Кнайсль: Слова Путина о российской экономике являются умным ходом

Слова президента РФ Владимира Путина об экономике во время его речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) являются умным ходом. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

Она отметила, что российский лидер отреагировал на заявления о экономике России в мировых СМИ. «Он сделал умный ход и ответил, что российская экономика сейчас достигла того уровня, в котором страны ЕС живут последние годы», — сказала она.

Ранее Владимир Путин заявил, что никаких угроз российской экономике нет ни в настоящее время, ни в ближайшей перспективе.

До этого экс-глава МИД Австрии рассказала о ценном качестве Путина. Кнайсль заявила, что Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладают чувством юмора и интеллектом.