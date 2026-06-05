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21:43, 5 июня 2026Мир

Кнайсль восхитилась словами Путина

Экс-министр Кнайсль: Слова Путина о российской экономике являются умным ходом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Слова президента РФ Владимира Путина об экономике во время его речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) являются умным ходом. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

Она отметила, что российский лидер отреагировал на заявления о экономике России в мировых СМИ. «Он сделал умный ход и ответил, что российская экономика сейчас достигла того уровня, в котором страны ЕС живут последние годы», — сказала она.

Ранее Владимир Путин заявил, что никаких угроз российской экономике нет ни в настоящее время, ни в ближайшей перспективе.

До этого экс-глава МИД Австрии рассказала о ценном качестве Путина. Кнайсль заявила, что Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладают чувством юмора и интеллектом.

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