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21:10, 5 июня 2026Мир

Экс-глава МИД Австрии рассказала о ценном качестве Путина

Кнайсль: Путин и Лавров обладают отличным чувством юмора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров обладают чувством юмора и интеллектом. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что всегда ценила эти качества в Путине и Лаврове. «К сожалению, в других странах мы видим как юмор исчезает», — добавила Кнайсль.

Ранее она призвала каждую страну Европейского союза (ЕС) возобновить нормальный диалог с Россией вместо того, чтобы выбирать переговорщика, который будет говорить от имени всего политического объединения. Кнайсль также отметила, что не видит ни одной кандидатуры, которую одобрили бы все 27 членов ЕС.

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