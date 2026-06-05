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19:00, 5 июня 2026Экономика

Путин заявил об отсутствии угроз для российской экономики

Путин: Никаких угроз российской экономике нет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Никаких угроз российской экономике нет ни в настоящее время, ни в ближайшей перспективе. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат», — сказал он. Еще президент говорил, что зарплаты в России в реальном выражении увеличились более чем на 30 процентов за пять лет. Уровень безработицы в России на данный момент составляет 2,2 процента, что является очень хорошим результатом и одним из самых низких показателей среди всех промышленно развитых стран, подчеркнул он.

Со своей стороны, вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российская экономика сейчас находится в режиме управляемого охлаждения. Трансформация произошла после периода бурного экономического роста, который фиксировался в предыдущие несколько лет, пояснил он. «Сейчас мы находимся в периоде управляемого охлаждения», — констатировал Новак.

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