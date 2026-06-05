Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 5 июня 2026Мир

Помощник Путина рассказал о контактах России и США

Ушаков: Контакты представителей РФ и США в основном телефонные
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Контакты, осуществляемые представителями Москвы и Вашингтона, в основном имеют телефонный характер. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, обо всех российско-американских контактах сообщается своевременно. Коммуникация идет в разных форматах.

Между тем Ушаков подчеркнул, что поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, однако конкретные сроки еще не установлены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что США не желают обсуждать с Россией ничего, кроме вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. «Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование», — пояснил представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    «Автодор» начнет звонить уставшим водителям

    Сборная России разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

    Глава «Ростелекома» предрек отказ россиян от iPhone ради мессенджера «Макс»

    Помощник Путина рассказал о контактах России и США

    В США прокомментировали выступление Путина

    В Британии восхитились выступлением Путина на ПМЭФ

    Кнайсль восхитилась словами Путина

    Премьер Польши изменил мнение о Зеленском

    Буданов отправится в Польшу из-за вызвавшего скандал решения Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok