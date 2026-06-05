Помощник Путина рассказал о контактах России и США

Ушаков: Контакты представителей РФ и США в основном телефонные

Контакты, осуществляемые представителями Москвы и Вашингтона, в основном имеют телефонный характер. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, обо всех российско-американских контактах сообщается своевременно. Коммуникация идет в разных форматах.

Между тем Ушаков подчеркнул, что поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, однако конкретные сроки еще не установлены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что США не желают обсуждать с Россией ничего, кроме вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. «Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование», — пояснил представитель Кремля.