Экономика
14:56, 3 марта 2026Экономика

Крупнейшая нефтяная компания мира задумалась об альтернативе для морских перевозок нефти

Reuters: Saudi Aramco рассматривает альтернативу Ормузскому проливу для транзита
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco задумалась об альтернативных маршрутах для морских перевозок нефти после блокировки Ормузского пролива. О рассматриваемых альтернативах сообщает Reuters.

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана приказал перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. В воскресенье, 1 марта, официальные лица заявили, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco решила рассмотреть альтернативные маршруты для поставок сырья, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива. Причиной стали проблемы с судоходством и взлетевшие страховые премии на фоне роста угроз безопасности. На текущий момент пролив является ключевым для отгрузок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Через пролив Аравийского моря проходит порядка 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

По мнению экономиста Михаила Беляева, после перекрытия Ираном Ормузского пролива цены на нефть вырастут.

Владельцы танкеров в любом случае заявят о сложной ситуации в регионе. И цена на нефть подорожает. И ясно, что это повышение окажет тормозящее воздействие на развитие экономики», — добавил он.

В качестве альтернативы странам, которые покупали сырье у поставщиков из Персидского залива, доступна российская нефть, добавил эксперт.

