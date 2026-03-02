Риск глобального спада из-за блокады Ормузского пролива оценили

Аналитик Демидов: Долгая блокада Ормузского пролива ударит по мировой экономике

Для мировой экономики перекрытие Ормузского пролива представляет куда большую опасность, нежели военные действия на Ближнем Востоке. Об этом предупредил руководитель лаборатории «Энергия будущего» Московской школы управления «Сколково» Владимир Демидов. Его процитировали «Известия».

Он напомнил, что по этому маршруту каждый день проходят десятки миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Если пролив перекрыт, то за этим следует дефицит предложения, а значит, и рост цен, которые останутся на высоких отметках до тех пор, пока судоходство не восстановится.

Более того, если Ормузский пролив окажется недоступен для танкеров длительное время, то нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. Если котировки останутся на этой отметке долгое время, то это чревато спадом мировой экономики.

«Если кризис затянется, высокая стоимость энергии замедлит восстановление экономики, что может привести к полномасштабной рецессии», — подчеркнул Демидов.

По прогнозам, проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив могут обернуться серьезными испытаниями для экономик Китая, Японии и Южной Кореи. Если же от дефицита энергоносителей начнет страдать Тайвань, то болезненные экономические последствия испытает вся мировая экономика.