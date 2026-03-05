Реклама

Экономика
13:45, 5 марта 2026

Каллас заявила о независимости Европы от поставок нефти с Ближнего Востока

Каллас: Евросоюз не зависит от поставок нефти с Ближнего Востока
Дмитрий Воронин

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Евросоюз не зависит от поставок нефти из стран Персидского залива и не испытывает дефицита в топливе, поэтому причин для паники сейчас нет. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, которую процитировала агентство ТАСС.

По ее словам, обострение на Ближнем Востоке, в рамках которого после ответа Ирана на нападение со стороны США и Израиля стал останавливаться экспорт сырья, не оказало на страны ЕС прямого влияния. В то же время Каллас отметила, что рост цен окажет «более широкое влияние». Чиновница заявила, что европейцы сейчас усиливают морское присутствие в регионе, стремясь к обеспечению безопасного и свободного торгового судоходства.

Цены на нефть ускорили рост после заявлений представителей Тегерана о перекрытии Ормузского пролива, через который экспортируются значительные объемы углеводородов. Их действительно поставляют прежде всего в страны Азии, что уже сказалось на котировках дальневосточных бирж.

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении сделать доступной стоимость страховых гарантий для экспорта энергоносителей из Персидского залива и о возможности военно-морского сопровождения танкеров представители профильной отрасли сочли не решающими полностью проблему, поскольку для тщательной реализации предложений потребуется время, которого, как отмечали последние, «нет ни у производителей, ни у потребителей».

