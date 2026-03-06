Назван срок исчерпания запаса продуктов в Дубае

Бизнесмен Пауль: В Дубае через 10 дней могут закончиться фрукты и овощи

Свежих продуктов в Дубае, зависящем от внешних поставок, осталось примерно на 10 дней, заявил глава логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль, которого цитирует немецкое издание Heute.

По его словам, доставлять в Дубай продукцию можно и сухопутным путем из Саудовской Аравии, но имеющихся мощностей вряд ли хватит, чтобы заменить груз хотя бы одного контейнеровоза, перевозящего за раз до 20 тысяч контейнеров.

Назвавший срок исчерпания запаса фруктов и овощей специалист отметил, что помимо морских поставок, ущерб которым в настоящее время широко обсуждается, сейчас простаивают около 18 процентов мировой мощности авиаперевозок. Вслед за государствами Персидского залива проблемы на фоне этого могут затронуть и Европу, указал Пауль.

Ранее стало известно, что в Японии, которая обычно закупает 90 процентов своей нефти у стран Ближнего Востока, начали обсуждать вынужденное открытие доступа НПЗ к стратегическим национальным запасам углеводородов.

