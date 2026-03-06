Влияние блокировки Ормузского пролива на глобальные грузоперевозки оценили

Логист Дьяконов: Конфликт в Ормузском проливе затронул глобальные грузоперевозки

В результате конфликта на Ближнем Востоке от мировой торговли оказались фактически отрезаны порты Персидского залива, включая Джабаль-Али (ОАЭ), являющийся одним из крупнейших в мире транзитных хабов. Так оценил для «Ленты.ру» влияние блокировки Ормузского пролива на глобальные грузоперевозки учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

Эксперт напомнил, что через Ормузский пролив проходит до 20 процентов мировой торговли нефтью, помимо нее — весомые объемы химической продукции, удобрений и других позиций, а также множество других транзитных грузов. С учетом замкнутости акватории Персидского залива альтернативных путей, кроме прохода через пролив, нет.

«Соответственно, суда, направлявшиеся в порты Персидского залива или же находящиеся внутри него, сейчас попросту ждут дальнейшего развития событий: одни заперты в портах, другие держатся на безопасном расстоянии», — добавил Дьяконов.

Эскалация на Ближнем Востоке затронула не только перевозки из стран Персидского залива, но и транзит по другим маршрутам. Эти коридоры (к примеру, через Красное море) не перестраивали, однако из-за рисков, связанных с военными действиями, перевозчики ввели надбавки к фрахту — они составляют от 1500 до 4000 долларов за контейнер.

«В результате получается, что морской фрахт становится дороже, а потому снижается его эффективность. Этот фактор, вероятно, повлияет и на экспорт из Китая в российские порты — Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск и другие, так как ожидается отток части грузов с морских линий на прямое железнодорожное сообщение либо же переход к морской доставке к портам Дальнего Востока, оттуда — наземным транспортом по России», — пояснил эксперт.

Заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не перекрыл полностью Ормузский пролив, а продолжает взаимодействовать с проходящими через акваторию судами согласно международным протоколам.

