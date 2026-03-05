Реклама

10:22, 5 марта 2026

В Иране прояснили ситуацию по Ормузскому проливу

IRIB: Иран не закрыл Ормузский пролив, а продолжает взаимодействовать с судами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Иран не закрыл Ормузский пролив, а продолжает взаимодействовать с проходящими через акваторию судами согласно международным протоколам. С таким заявлением выступил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари, передает IRIB.

«Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими судами взаимодействуем согласно международным протоколам», — указал он.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на высокопоставленного командующего Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран дал двум судам дружественных стран разрешение на прохождение через Ормузский пролив.

28 февраля сообщалось, что КСИР отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.

