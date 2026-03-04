Иран сделал заявление об Ормузском проливе

КСИР: Иран разрешил пройти двум судам дружественных стран через Ормузский пролив

Иран дал двум судам дружественных стран разрешение на прохождение через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Mehr в своем Telegram-канале со ссылкой на высокопоставленного командующего Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В первый день войны мы атаковали два нефтяных танкера, а на второй день — несколько судов, которые США поощряли и поддерживали при прохождении через Ормузский пролив. Целями стали суда, нарушавшие иранские правила прохождения через Ормузский пролив. С четвертого дня войны движение через Ормузский пролив полностью прекратилось. На третий день только два суда получили разрешение и одобрение Ирана как дружественной страны [пройти через пролив]», — отмечается в заявлении.

1 марта Иран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

28 февраля КСИР отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.