Мир
20:07, 1 марта 2026Мир

Иран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Британии

Иран ударил ракетами по трем танкерам США и Британии в районе Персидского залива
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: WANA / Handout / Reuters

Иран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства ISNA.

«В продолжение атак на морские цели военного противника три танкера-нарушителя США и Великобритании были поражены ракетами в районе Персидского залива и Ормузского пролива и находятся в огне», — говорится в сообщении.

Ранее 1 марта Центральное командование США опровергло данные об ударе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по авианосцу Военно-морских сил США Abraham Lincoln. Там сообщили, что ракеты не долетели до цели.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США стала ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

