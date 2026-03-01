Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 1 марта 2026Мир

ЦАХАЛ назвал число ликвидированных лиц из высшего военного руководства Ирана

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 40 представителей высшего военного руководства Ирана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В рамках первого удара операции «Рык льва» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля сумела ликвидировать 40 представителей высшего военного руководства Ирана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По оценке Израиля, речь идет о полном устранении военного руководства республики, а также разрушении большей части систем противовоздушной обороны в западной и центральной частях страны, что, как указали представители израильской армии, позволяет рассчитывать на превосходство в воздухе над Тегераном.

Как подчеркнули в ЦАХАЛ, «исторический удар» стал возможен благодаря действиям разведки, которая сообщила о нескольких местах совещаний командиров и времени, на которое они назначены, что позволило застать противника врасплох. Из списка убитых командиров ЦАХАЛ выделяет начальника Генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахима Мусави.

Ранее стало известно, что накануне, 28 февраля, были убиты верховный руководитель Ирана Али Хаменеи, находившийся у власти с 1989 года, глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде и руководитель разведки Голамрез Резаян. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время атаки не пострадал.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в воскресенье, 1 марта, анонсировал удар по Израилю и базам США на Ближнем Востоке такой силы, с какой они еще не сталкивались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аятолла объявил джихад против США и Израиля

    В районе посольства США в Пакистане началась стрельба

    Подвергшийся атаке Ирана танкер начал тонуть

    В Дубае обломок иранской ракеты упал на судно с моряками из России

    В Норвегии назвали Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями

    Макрон прокомментировал перехват якобы связанного с Россией танкера

    На российских танках появилась новая защита от дронов

    В Азербайджане рассказали об использовании своей территории для ударов по Ирану

    Северная Корея назвала незаконными удары США и Израиля по Ирану

    Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok