ЦАХАЛ назвал число ликвидированных лиц из высшего военного руководства Ирана

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 40 представителей высшего военного руководства Ирана

В рамках первого удара операции «Рык льва» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля сумела ликвидировать 40 представителей высшего военного руководства Ирана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По оценке Израиля, речь идет о полном устранении военного руководства республики, а также разрушении большей части систем противовоздушной обороны в западной и центральной частях страны, что, как указали представители израильской армии, позволяет рассчитывать на превосходство в воздухе над Тегераном.

Как подчеркнули в ЦАХАЛ, «исторический удар» стал возможен благодаря действиям разведки, которая сообщила о нескольких местах совещаний командиров и времени, на которое они назначены, что позволило застать противника врасплох. Из списка убитых командиров ЦАХАЛ выделяет начальника Генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахима Мусави.

Ранее стало известно, что накануне, 28 февраля, были убиты верховный руководитель Ирана Али Хаменеи, находившийся у власти с 1989 года, глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде и руководитель разведки Голамрез Резаян. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время атаки не пострадал.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в воскресенье, 1 марта, анонсировал удар по Израилю и базам США на Ближнем Востоке такой силы, с какой они еще не сталкивались.