Раскрыт статус президента Ирана на фоне операции США и Израиля

В Иране заявили, что президент Пезешкиан жив и находится в безопасности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан жив и находится в безопасности. Об этом в Telegram на фоне операции США и Израиля против Исламской Республики заявило агентство Tasnim.

Статус иранского президента раскрыл представитель его офиса. По его словам, Пезешкиан пребывает в полном здравии и находится в безопасности. Уточняется, что в ближайшее время будет опубликовано его заявление по поводу гибели верховного лидера страны Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана Тегеране подняли траурный флаг в память об аятолле. Местное агентство IRNA, рассказавшее об этом, назвало действия США и Израиля преступными.

1 марта в Иране подтвердили гибель Хаменеи. Заявлялось, что в этот момент он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе.