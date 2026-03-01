Реклама

11:05, 1 марта 2026Мир

В Тегеране подняли траурный флаг в память об аятолле Хаменеи

В Тегеране подняли траурный флаг в память о ликвидированном аятолле Хаменеи
Ольга Коровина

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В столице Ирана Тегеране подняли траурный флаг в память об аятолле Али Хаменеи, который был ликвидирован в ходе операции США и Израиля. Об этом сообщает местное агентство IRNA в Telegram.

«В память о мученической кончине верховного лидера в результате преступного нападения сионистского режима и Соединенных Штатов траурный флаг развевается на самом высоком флагштоке страны», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Хаменеи в момент убийства находился на рабочем месте в своей резиденции. Это произошло ранним утром в субботу, 28 февраля. В Иране объявили 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

