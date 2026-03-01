Реклама

В Иране подтвердили смерть аятоллы Хаменеи

Fars: Верховный лидер Ирана Хаменеи убит
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи действительно был убит в ходе операции США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Али Хаменеи пал мучеником, подобно Хусейну», — говорится в сообщении. В связи со смертью аятоллы было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

Ранее о смерти верховного лидера республики сообщало агентство Reuters, затем эту информацию подтверждал и президент США Дональд Трамп. В Иране сперва опровергали эти заявления. Хаменеи было 86 лет.

Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.

