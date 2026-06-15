Российские БК-16Э успешно применили в Африке

«Калашников»: Скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке

Российские скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке против террористических формирований. Об этом ТАСС по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026» сообщил представитель концерна «Калашников».

По словам собеседника, компания фиксирует обращения, указывающие на эффективность применения БК-16Э. «Они скоростные, достаточно вооружены для такого рода задач и неприхотливы в использовании. Это все те характеристики, которые эффективны при борьбе с пиратами и морскими террористами», — сказал представитель.

В июне концерн заявил, что «Калашников» представит транспортно-десантный катер БК-16 в ходе МВМС «Флот-2026».

В августе 2024 года гендиректор «Рыбинской верфи» Семен Данилин сообщил, что российские лодки БК-10 и катера БК-16 эффективно борются с украинскими надводными дронами — безэкипажными катерами (БЭК) — в Черном море.