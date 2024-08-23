Стали известны преимущества российских БК-10 и БК-16

«Рыбинская верфь»: лодки БК-10 и катера БК-16 борются с дронами в Черном море

Российские лодки БК-10 и катера БК-16 эффективно борются с украинскими надводными дронами — безэкипажными катерами (БЭК) — в Черном море. Об их преимуществе РИА Новости стало известно от гендиректора «Рыбинской верфи» Семена Данилина.

«Они отлично себя показывают как в борьбе с БЭКами, так и с диверсионными группами на Черном море», — сказал руководитель, пояснив, что «БК-16 или БК-10 догоняют цель и расстреливают ее».

Гендиректор предприятия отметил, что катер и лодку можно использовать ночью, поскольку они оснащены тепловизорами.

В марте 2023 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников на полях выставки «Экспотехностраж-2023» заявил, что основной проблемой катеров БК-10 и БК-16 является отсутствие силовых агрегатов необходимого качества и комплектности.

По его словам, под скоростную штурмовую лодку БК-10 имеется российский силовой агрегат, тогда как под БК-16 отсутствуют российские водометный движитель и двигатель, способные без снижения тактико-технических характеристик заместить ранее использованную в катере силовую установку.