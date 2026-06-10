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13:13, 10 июня 2026Наука и техника

«Калашников» представит БК-16

«Калашников» представит десантный катер БК-16 на МВМС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Концерн «Калашников» представит транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

БК-16 (экспортное обозначение — БК-16Э) предназначен для проведения операций в морской прибрежной зоне и перевозки личного состава. Катер способен высадить до 19 десантников на необорудованное побережье и обеспечить огневую поддержку. Также БК-16 можно применять в рамках борьбы с пиратством, медицинской эвакуации и спасательных операций.

Рубка и десантный отсек БК-16 бронированы, а силовая установка получила дополнительную защиту. Катер можно оснастить четырьмя пулеметами калибра 7,62 миллиметра и боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом или автоматическим гранатометом.

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Катер развивает скорость до 42 узлов (77 километров в час), а дальность плавания составляет более 400 миль.

В мае стало известно, что «Кингисеппский машиностроительный завод» начал ходовые испытания катера РК-950 для атомного ледокольного флота России.

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