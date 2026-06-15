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11:02, 15 июня 2026Путешествия

У выпившей вина на Бали россиянки произошла смерть мозга

У российской туристки произошла смерть мозга после употребления вина на Бали
Алина Черненко

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

У российской туристки произошла смерть мозга после употребления местного вина на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает Baza.

Волонтеры, которые собирают деньги на лечение 50-летней Анны, рассказали журналистам, что, согласно данным последних анализов, ее мозг больше не активен. У женщины диагностировали отравление метанолом. 75-летняя мать россиянки намерена бороться за жизнь дочери и с помощью волонтеров пытается найти средства, чтобы перевезти Анну в другую больницу и продолжить лечение. Так как у туристки не было страховки, стоимость медицинских услуг перевалила за миллион рублей. Из-за огромных счетов мать пострадавшей собиралась продать квартиру, чтобы покрыть расходы.

Соотечественница приехала на азиатский курорт 31 мая, а 1 июня ей стало плохо после того, как она выпила полбутылки местного вина. Утром у нее начался озноб, сопровождавшийся светобоязнью и тяжелым дыханием. По дороге в больницу россиянка потеряла сознание и так и не пришла в себя. 10 июня стало известно, что глаза Анны перестали реагировать на свет.

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