Стали известны подробности состояния россиянки после отравления вином на Бали

360.ru: Глаза находящейся в коме на Бали россиянки перестали реагировать на свет

Стали известны подробности состояния россиянки после отравления вином на индонезийском острове Бали — ее глаза перестали реагировать на свет. Об этом порталу 360.ru рассказала подруга пострадавшей, которая отдыхала вместе с ней и ее молодым человеком.

Уточняется, что приятельница впавшей в кому Анны находится сейчас во Вьетнаме и не может приехать на Бали из-за сложностей с визой. «Почему выбрали этот напиток? Эта марка достаточно известная на Бали. Но, видимо, ее подделывают», — рассказала она. Подруга пострадавшей предполагает, что в вино могли добавить метиловый спирт. В крови его не удалось найти из-за того, что в организме он быстро расщепляется. Однако у россиян осталась недопитая бутылка.

По словам подруги, молодой человек Анны постоянно находится рядом с ней: «Он вообще просто герой! Мы сделали чат, нас там 30 человек, все что-то делают, но это ерунда по сравнению с тем вкладом, который вносит он». Для Анны на острове удалось найти русского врача, вместе с ним ведутся поиски аппарата для электроэнцефалографии, чтобы определить, жив ли мозг. Близкие пострадавшей намерены перевезти ее в другую больницу.

Подруга Анны рассказала, что в России у туристки осталась лишь 75-летняя мама, которая живет в Сочи. Известно, что она намерена продать свое жилье для помощи дочери, но друзья Анны не хотят этого допустить.

О том, что жительница Сочи впала в кому после бокала вина на Бали, стало известно 7 июня. Сообщалось, что ее страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем. Позже у нее развился сепсис.