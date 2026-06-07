Отравившаяся вином на Бали россиянка впала в кому

Отравившаяся на Бали местным вином жительница Сочи впала в кому

Жительница Сочи, которая отравилась алкоголем на Бали, впала в кому. Об этом знакомые пострадавшей рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По их словам, в конце мая 50-летняя россиянка вместе с другом прилетела на остров. На следующий день туристка выпила местное вино, после чего у нее появились проблемы с дыханием, тошнота и озноб. Близкие предположили, что она могла отравиться метанолом.

В результате женщину госпитализировали. По пути в больницу она потеряла сознание и впала в кому. Врачи очистили кровь, однако пострадавшая не пришла в себя. Россиянку подключили к аппарату ИВЛ, ее состояние оценивают как критическое.

Близкие собирают пожертвования, поскольку страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем. Отмечается, что друзья уже потратили на лечение около 1,5 миллиона рублей.

6 июня стало известно, что спутник россиянки в результате интоксикации не выжил.

В марте туристка из России уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. По ее словам, во сне она ощущала, как насекомое ползло по ней, и раздавила его, именно так яд и попал на ее лицо.