Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:42, 7 июня 2026Путешествия

Отравившаяся вином на Бали россиянка впала в кому

Отравившаяся на Бали местным вином жительница Сочи впала в кому
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Thomas White / Reuters

Жительница Сочи, которая отравилась алкоголем на Бали, впала в кому. Об этом знакомые пострадавшей рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По их словам, в конце мая 50-летняя россиянка вместе с другом прилетела на остров. На следующий день туристка выпила местное вино, после чего у нее появились проблемы с дыханием, тошнота и озноб. Близкие предположили, что она могла отравиться метанолом.

Материалы по теме:
Десятки людей отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Они слепли, впадали в кому и умирали
Десятки людей отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области.Они слепли, впадали в кому и умирали
8 октября 2021
«Русский человек как пил, так и будет пить» В СССР почти век боролись с пьянством. Как мечта о трезвой жизни развалила Союз?
«Русский человек как пил, так и будет пить»В СССР почти век боролись с пьянством. Как мечта о трезвой жизни развалила Союз?
27 июня 2020

В результате женщину госпитализировали. По пути в больницу она потеряла сознание и впала в кому. Врачи очистили кровь, однако пострадавшая не пришла в себя. Россиянку подключили к аппарату ИВЛ, ее состояние оценивают как критическое.

Близкие собирают пожертвования, поскольку страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем. Отмечается, что друзья уже потратили на лечение около 1,5 миллиона рублей.

6 июня стало известно, что спутник россиянки в результате интоксикации не выжил.

В марте туристка из России уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. По ее словам, во сне она ощущала, как насекомое ползло по ней, и раздавила его, именно так яд и попал на ее лицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о разбитом элитном подразделении ВСУ

    Противники конфликта с Россией устроили «онлайн-революцию» на Украине

    На Украине раскрыли настоящий смысл письма Зеленского Путину

    В Польше пришли в ярость из-за приезда Буданова в страну

    Бездомные собаки напали на одного из богатейших российских экс-депутатов

    Россиян предупредили о росте скидок на машины с пробегом

    Раскрыта стоимость прохода судов по Ормузскому проливу

    Машино-места в новостройках Москвы за год подорожали почти в 1,5 раза

    Россиян пригласили на экскурсии по историческим местам столицы

    Названа дата принятия решения по открытию всех пляжей Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok