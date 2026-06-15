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11:20, 15 июня 2026Из жизни

Сына принцессы приговорили к тюрьме за изнасилование в подвале будущего короля

Сына норвежской принцессы Мариуса Борга Хейби приговорили к четырем годам тюрьмы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Imago / Haakon Mosvold Larsen / Globallookpress.com

Сына норвежской принцессы Мариуса Борга Хейби приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование и домашнее насилие. Об этом сообщает CNN.

Судебный процесс продолжался семь недель. Подсудимый не признал вину по самым тяжким обвинениям, но подтвердил часть менее серьезных. Прокуратура запрашивала для него семь лет и семь месяцев заключения.

Суд признал Хейби виновным в двух эпизодах изнасилования, одно из которых произошло в подвале его отчима — будущего короля Норвегии кронпринца Хокона. По двум другим аналогичным обвинениям его оправдали. Он все еще может обжаловать приговор.

Сына принцессы арестовали в 2024 году после избиения девушки и порчи ее имущества. Позднее ему предъявили обвинения еще и в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление».

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В общей сложности Хейби обвинялся в совершении 32 преступных деяний, в том числе в изнасиловании, трех изнасилованиях без полового акта и побоях. По утверждению прокурора, некоторые изнасилования были сняты на видео.

Мать Хейби, наследная принцесса Метте-Марит, — супруга наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сам Хейби родился еще до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком. Он отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

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