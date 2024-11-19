Сына принцессы арестовали за изнасилование

Сын норвежской принцессы попал под арест из-за обвинений в изнасиловании

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хейби, попал под арест из-за подозрений в изнасиловании. Об этом пишет The Guardian.

Арест Хеби стал продолжением летнего скандала. В августе его арестовали из-за избиения партнерши и порчи ее имущества. Она сама обратилась в полицию и сообщила, что на нее напал сын принцессы. На снимках с места происшествия, опубликованных в норвежской прессе, были видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби тогда провел в полицейском участке 30 часов, а затем выпустил заявление, в котором признался, что он действительно «причинил телесные повреждения и уничтожил вещи». По словам сына принцессы, инцидент произошел после употребления алкоголя и кокаина. Поводом для него стала ссора с девушкой.

Теперь Хеби предъявляют обвинения еще и в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление». «Что касается сексуального насилия, то речь идет о сексуальном акте без проникновения. Жертва была не в состоянии сопротивляться», — заявили в полиции. При этом 19 ноября, когда Хеби арестовали, он находился в машине с предполагаемой жертвой августовского инцидента.

Наследная принцесса Метте-Марит — супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона. Ее сын Мариус Борг Хейби родился до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком. Хейби отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи семь лет назад.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.