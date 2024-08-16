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19:36, 16 августа 2024Из жизни

Сын принцессы признался в избиении девушки после употребления кокаина

Сын норвежской принцессы признался в избиении девушки и употреблении кокаина

Фото: Ian Gavan / Getty Images

27-летний Мариус Борг Хейби, старший сын наследной принцессы Норвегии Метте-Марит, признался, что избил девушку. Об этом сообщает издание Tatler.

В заявлении, которое распространил Хейби, говорится, что он действительно «причинил телесные повреждения и уничтожил вещи». По словам сына принцессы, инцидент произошел после употребления алкоголя и кокаина. Поводом для него стала ссора с девушкой.

После избиения пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что на нее напал сын принцессы. На снимках с места происшествия, опубликованных в норвежской прессе, видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену. Саму девушку госпитализировали с сотрясением мозга.

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Хейби провел в тюрьме 30 часов. По утверждению норвежского журнала Se og Hør, после освобождения он позвонил избитой девушке из королевской резиденции Скаугум и угрожал сжечь ее имущество. Ему предъявлены предварительные обвинения в причинении телесных повреждений и материального ущерба.

В официальном заявлении Хейби объяснил, что страдает от нескольких психиатрических болезней и лечился от наркотической и алкогольной зависимости. В то же время он считает, что это не может служить оправданием его поступка, за который он готов нести ответственность. В конце заявления Хейби приносит извинения пострадавшей и королевской семье.

Наследная принцесса Метте-Марит — супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона. Ее сын Мариус Борг Хейби родился до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком. Хейби отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи семь лет назад.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

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      Олег Парамонов
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