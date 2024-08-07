Сын наследной принцессы Норвегии попал за решетку

Daily Mail: в Норвегии арестовали сына наследной принцессы Мариуса Борга Хёйби

В Норвегии арестовали старшего сына наследной принцессы Метте-Марит. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент, в результате которого 27-летний Мариус Борг Хёйби попал за решетку, произошел вечером в воскресенье, 4 августа. Некая женщина обратилась в полицию и сообщила, что Хёйби атаковал ее «физически и психологически». Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что ее квартира разгромлена. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга и выписали утром в понедельник.

Хёйби арестовали и взяли у него кровь для анализа на наркотики. После этого он 30 часов провел в одиночной камере. Ему грозит уголовное преследование.

Наследная принцесса Метте-Марит — супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона. Ее сын Мариус Борг Хёйби родился до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Дочь короля Харальда V и королевы Сони сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

