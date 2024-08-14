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12:51, 14 августа 2024Из жизни

Сына норвежской принцессы приговорят к году тюрьмы

The Times: сыну норвежской принцессы Мариусу Боргу Хейби грозит тюрьма

Фото: Ragnar Singsaas / Getty Images

Старшему сыну наследной принцессы Норвегии Метте-Марит предъявлены предварительные обвинения в причинении телесных повреждений и материального ущерба. Как сообщает The Times, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до одного года.

27-летнего Мариуса Борга Хейби арестовали 4 августа после обращения некоей женщины. Она утверждала, что сын принцессы атаковал ее «физически и психологически». Квартира пострадавшей оказалась разгромлена, а ее саму госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби провел в тюрьме 30 часов.

В ходе следствия выяснилось, что женщина и Хейби состояли в отношениях. Как пишет издание Daily Mail, норвежский журнал Se og Hør опубликовал фотографию места происшествия. На снимках видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену.

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Se og Hør также сообщил, что в распоряжении полиции имеется аудиозапись телефонного звонка Хейби, совершенного уже после нападения. Сын принцессы позвонил пострадавшей из королевской резиденции Скаугум и угрожал сжечь ее имущество, если она не поступит, как он велит.

Наследная принцесса Метте-Марит — супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона. Ее сын Мариус Борг Хейби родился до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

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      Олег Парамонов
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