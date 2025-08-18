Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

Сыну норвежской принцессы Мариусу Боргу Хейби грозит десять лет тюрьмы

Сыну норвежской принцессы Мариусу Боргу Хейби предъявлены обвинения. Об этом сообщает Reuters.

Официально Хейби обвинили в совершении 32 преступных деяний, в том числе в изнасиловании, трех изнасилованиях без полового акта и побоях. По утверждению прокурора, некоторые изнасилования были сняты на видео при помощи мобильного телефона.

Расследование начало в 2024 году и продолжалось около года. Ожидается, что дело будет рассмотрено в суде в 2026-м. Если сына принцессы признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Адвокат Хейби заявил, что тот отвергает обвинения в изнасиловании и побоях, однако готов признать вину по менее тяжким статьям.

Норвежская королевская семья выступила с заявлением, в котором говорится, что судьбу Хейби должен решить суд.

В 2024 году Хейби арестовали после избиения девушки и порчи ее имущества. Позднее ему предъявили обвинения еще и в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам неспособным оказать сопротивление».

Мать Хейби, наследная принцесса Метте-Марит, — супруга наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сам Хейби родился еще до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком. Он отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что в августе Хейби уехал развлекаться в Португалию со своим отчимом — будущим королем Норвегии кронпринцем Хоконом. Журналисты заметили их в аэропорту города Осло, когда те возвращались с отдыха.