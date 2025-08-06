Сын принцессы уехал развлекаться с будущим королем после обвинений в изнасиловании

Будущего короля Норвегии заметили с пасынком, которому грозит тюремный срок

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хейби уехал развлекаться в Португалию со своим отчимом — будущим королем Норвегии кронпринцем Хоконом. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты заметили членов норвежской королевской семьи в аэропорту города Осло, когда те возвращались с отдыха. Матери Хейби, наследной принцссы Метте-Марит, с ними не было.

Хейби грозит тюремный срок за изнасилование и другое преступление против половой неприкосновенности, а также за причинение телесных повреждений. В 2024 году его арестовали после избиения девушки и порчи ее имущества. Позднее ему предъявили обвинения еще и в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление».

Мать Хейби, наследная принцесса Метте-Марит, — супруга наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сам Хейби родился еще до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком. Он отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.