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19:40, 6 августа 2025Из жизни

Сын принцессы уехал развлекаться с будущим королем после обвинений в изнасиловании

Будущего короля Норвегии заметили с пасынком, которому грозит тюремный срок
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mark Cuthbert / UK Press via Getty Images

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хейби уехал развлекаться в Португалию со своим отчимом — будущим королем Норвегии кронпринцем Хоконом. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты заметили членов норвежской королевской семьи в аэропорту города Осло, когда те возвращались с отдыха. Матери Хейби, наследной принцссы Метте-Марит, с ними не было.

Хейби грозит тюремный срок за изнасилование и другое преступление против половой неприкосновенности, а также за причинение телесных повреждений. В 2024 году его арестовали после избиения девушки и порчи ее имущества. Позднее ему предъявили обвинения еще и в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление».

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Мать Хейби, наследная принцесса Метте-Марит, — супруга наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сам Хейби родился еще до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком. Он отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

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