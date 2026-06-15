Командующий ВВС Германии Нойманн: Армия России имеет высокий уровень адаптивности

Командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) Хольгер Нойманн похвалил Вооруженные силы (ВС) России, отметив высокий уровень адаптивности российских военных к изменениям на поле боя. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

«Способ ведения боевых действий Россией на Украине развивался и адаптировался на протяжении более четырех лет (...). В российских ВВС есть очень мощные истребители, такие как Су-35 или Су-57. Истребитель МиГ-31 по-прежнему является очень эффективной системой, и мы должны учитывать все остальное, что летает: крылатые ракеты, баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты... список можно продолжать», — указал военный.

По словам Нойманна, армия России «явно извлекла уроки» из четырех лет конфликта с Украиной, в то время как «страны НАТО находились в мирном состоянии».

Ранее Нойманн заявил, что Германия готова сражаться уже сегодня ночью против России и будет защищать каждый дюйм территории НАТО.