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11:11, 15 июня 2026Культура

Кевин Спейси раскрыл Собчак детали запрещенных фильмов со своим участием

Кевин Спейси назвал невыпущенный Netflix фильм «Гор» кандидатом на премию «Оскар»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Estelle Carlier / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Актер Кевин Спейси рассказал журналистке Ксении Собчак о судьбе фильмов с его участием, которые столкнулись с запретом после обвинений в сексуальных домогательствах в адрес артиста. Интервью появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Есть два фильма с моими ролями, которые должны были выйти в 2017-м и которые публика не видела такими, как было задумано. В фильме "Все деньги мира" меня уже после съемок заменили на другого актера, моего друга Кристофера Пламмера. А фильм "Гор" не вышел совсем», — вспомнил Спейси.

По словам артиста, финансировавший производство ленты «Гор» о писателе Горе Видале сервис Netflix «принял решение наказать меня, не выпустив фильм — но также наказал и режиссера, и сценариста, и оператора, и всех остальных работавших над ним актеров». Спейси выразил убежденность, что если бы «Гор» увидел свет, то стал бы одним из фаворитов премии «Оскар».

Ранее Спейси поделился опытом жизни после обвинений в сексуальных домогательствах. Они были выдвинуты против актера в 2017 году, после чего он попал в черный список Голливуда. Впоследствии звезда фильмов «Обычные подозреваемые» и «Секреты Лос-Анджелеса» был оправдан в судах.

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