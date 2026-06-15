Кевин Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в сексуальных домогательствах

Кевин Спейси: После обвинений в сексуальных домогательствах люди окружили поддержкой

Актер Кевин Спейси рассказал журналистке Ксении Собчак о своей жизни после обвинений в сексуальных домогательствах и попадания в черные списки Голливуда. Интервью с артистом появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Легко быть негативным — и начать перечислять все, что сейчас не так с нашим обществом. Но в прошедшие девять лет я увидел совсем другое общество — людей, которые отправили мне тысячи писем поддержки, которые останавливали меня на улице, в отелях, в торговых центрах. Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта — вот чем меня окружили люди, которых я даже не знал», — растрогавшись, признался Спейси.

Звезда фильмов «Семь» и «Обычные подозреваемые» сделал на основе этого опыта вывод, что состояние современного общества лучше, чем можно было бы предположить по соцсетям: «Я не встретил в реальной жизни ни одного человека из тех, что пишут обо мне гадости в соцсетях».

В 2017 году Спейси столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и был уволен из сериала «Карточный домик», после чего остался без предложений новых ролей. Его дело рассматривали суды в Нью-Йорке и Лондоне, которые в 2022 и 2023 годах оправдали актера.

Ранее Спейси рассказал Собчак о том, что связывает его с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.